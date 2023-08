Assalto dentro de estação causa caos no metrô de Salvador

Os passageiros do metrô de Salvador e Lauro de Freitas passaram por problemas na manhã desta sexta-feira, 18, após um assalto que resultou na paralisação dos trens que circulam pela Linha 1 (Acesso Norte-Pirajá). O crime teria acontecido na Estação Bom Juá e os relatos nas redes sociais foram de caos, com confusão e atrasos.

A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou que houve um princípio de tumulto dentro do trem, próximo à Estação Bom Juá e a situação provocou impacto de cerca de 20 minutos na circulação pois o sistema de segurança foi acionado, impedindo a movimentação dos trens nos trilhos.

Informações de passageiros são de que houve um assalto dentro do vagão do metrô, mas a situação ainda está sendo apurada pela CCR Metrô Bahia, que irá verificar imagens das câmeras de segurança do trem.

De acordo com a Polícia Militar, um homem foi roubado em um vagão do metrô na estação Bom Juá. Na chegada, os PMs mantiveram contato com os agentes de segurança do local, que informaram se tratar de uma confusão após um passageiro acusar o roubo do seu celular. Ninguém foi preso.