Assassinato de Mãe Bernadete será acompanhado por CNJ e CNMP

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) vão acompanhar os processos judiciais envolvendo os assassinatos da líder quilombola, Mãe Bernadete, e do seu filho, Binho do Quilombo.

Segundo o CNJ, "o acompanhamento dos processos sobre as mortes de Mãe Bernadete e de seu filho, ambos na cidade de Simões Filho (BA), responde à gravidade dos fatos noticiados na Bahia e à representatividade da religiosa, que era ligada à defesa da causa quilombola em território ainda sob conflito fundiário".

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) vai a criação de uma comissão executiva especial para acompanhar os trabalhos de apuração.

O assassinato da Mãe Bernadete também está sendo acompanhado pelo Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário e pelo grupo de trabalho criado pelo CNJ para analisar questões relativas à regularização dos territórios quilombolas.