Assassino de bailarino do TCA é condenado a 14 anos de prisão | A TARDE

O homem acusado de matar o bailarino e coreógrafo do Balé do Teatro Castro Alves, Ajax Gonçalves Viana, em 2020, foi condenado a a 14 anos de prisão em julgamento realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na terça-feira, 9. O condenado, Gerffeson do Nascimento Oliveira, era namorado da vítima e confessou o crime depois de ser preso em flagrante. Cabe recurso da decisão e o réu responde ao processo ainda em liberdade.

O crime aconteceu no dia 23 de dezembro de 2020. Ajax Vianna, de 60 anos, foi encontrado morto, com sinais de agressão no apartamento onde morava na Pituba, em Salvador. O bailarino e coreógrafo, que há 38 anos era integrante do Balé do Teatro Castro Alves, tinha um relacionamento de quatro anos com Gerfferson Oliveira e sofreu golpes na cabeça.

Gerffeson confessou o crime voluntariamente e chegou a ser preso em flagrante, ficando detido por 10 meses, tendo sido liberado para responder ao julgamento em liberdade.

O julgamento no Fórum Ruy Barbosa durou mais de 15 horas. A Justiça acatou todas as teses do Ministério Público estadual. O crime foi qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Foi agravado pelo fato de a vítima ter mais de 60 anos na época do crime.

“Todo ser humano precisa e deve ser aceito integralmente como ele é, para não aceitar migalhas em nenhum tido de relacionamento. Entender esse contexto foi fundamental para que os jurados compreendessem a realidade na qual o crime foi praticado”, salientou a promotora de Justiça Isabel Adelaide.