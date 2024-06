Assassino de motorista confessa crime, mas tem pedido de prisão negado

Elionaldo, conhecido como 'Léo', tinha uma "amizade de longa data" com José Carneiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O dono da chácara, identificado como José Carneiro da Silva, ainda não foi preso. Durante depoimento na manhã de quarta-feira, 13, ele confessou o homicídio do motorista por aplicativo, Elionaldo Cardoso da Silva, que estava estava desaparecido desde o último domingo, 9.

De acordo com informações da Polícia Civil, a delegacia de homicídios solicitou a prisão preventiva de José Carneiro ao Poder Judiciário. No entanto, na madrugada desta sexta-feira, 14, o pedido foi indeferido.

Relatos de familiares apontam que Elionaldo, conhecido como 'Léo', tinha uma "amizade de longa data" com José Carneiro. Na noite em que ele desapareceu, o suspeito teria organizado uma festa na chácara e o motorista compareceu.

Até o momento, ainda não há a confirmação da causa da morte de Elionaldo. Informações preliminares, colhidas pela reportagem com familiares da vítima, apontam que Léo e José Carneiro teriam tido um desentendimento no dia do desaparecimento por conta da cobrança de uma dívida.

Mesmo com a confirmação da morte e a confissão do crime, o corpo de Elionaldo ainda não foi localizado. José Carneiro segue sendo investigado em liberdade.