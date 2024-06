Dono de chácara confessa assassinato de motorista de app em Salvador

Elionaldo (foto) foi visto pela última vez em festa na chácara - Foto: Arquivo Pessoal

O motorista por aplicativo Elionaldo Cardoso Santos está morto na chácara onde foi visto pela última vez, na noite de domingo, 9, no bairro do Cassange, em Salvador. A informação foi confirmada pelo dono do imóvel, identificado como José Carneiro, que era considerado como o principal suspeito pela morte do trabalhador.

Na manhã de quinta-feira, 13, o dono da chácara e familiares da vítima estiveram presentes na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã. Eles prestaram depoimento e, logo depois, José Carneiro deixou o local no camburão da polícia.

Informações obtidas pela reportagem do Portal A TARDE apontam que Elionaldo e José Carneiro já possuíam uma amizade de longa data. O suspeito, inclusive, seria um ex-agente da Polícia Militar (PM-BA). No domingo, a vítima teria ido para uma festa na chácara, organizada pelo suspeito e nunca mais foi visto.

Testemunhas que estiveram no local relataram à família que os dois teriam tido uma discussão por causa de uma suposta dívida de José Carneiro, que Elionaldo teria ido cobrar. Essa informação, entretanto, ainda não é confirmada pela Polícia Civil.

Manchas de sangue foram encontradas nas paredes do sítio em que a vítima teria sido vista pela última vez. Outros materiais, como esparadrapos e curativos, foram encontrados revirados no mesmo local.

O carro que Elionaldo usava para trabalhar, modelo Hyundai HB20, foi localizado no dia seguinte, na segunda-feira, 10, na região da Pedra de Xangô, que fica na Avenida Assis Valente, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.