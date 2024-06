Motorista de app desaparece após festa 'paredão' em Salvador

Elionaldo Cardoso Santos está desaparecido há cinco dias - Foto: Arquivo Pessoal

O mistério envolvendo o paradeiro do motorista por aplicativo, identificado como Elionaldo Cardoso Santos, segue causando sentimentos de angústia e desespero aos familiares da vítima. O trabalhador desapareceu no domingo, 9, no bairro de Cassange, em Salvador.

O veículo da vítima, assim como dois celulares quebrados, foram localizados na segunda-feira, 10, na região da Pedra de Xangô, na Avenida Assis Valete, em Cajazeiras. Parentes de Elionaldo contaram à reportagem do Grupo A TARDE que ele foi visto pela última vez na Chácara Vegas, onde acontecia uma festa do tipo 'paredão'.

"Eu sei que nós fomos ao sítio, vimos lá sangue nas paredes, vários curativos dentro de uma caixa, a casa recentemente como tivesse limpado. E as pessoas diziam que depois do show, pois tinha um show que ficava dois, três dias, a casa ficava suja. Os próprios vizinhos falaram que ali embaixo tem vários corpos enterrados, porque a noite, depois das festas, aconteciam vários tiros de várias pessoas, de tráfico, polícia e tudo mais", contou a fonte, que não quis ser identificada.

| Foto: Reprodução

Segundo os parentes, existe a suspeita de que o motorista por app foi até o sítio para cobrar uma dívida em dinheiro ao dono do alojamento, identificado como José Carneiro. Insatisfeito em ser cobrado, o homem teria batido boca com Elionaldo antes do desaparecimento.



"O Leo era trabalhador. Inclusive, a gente está assim sentido por causa disso. Ele era uma pessoa tranquila, trabalhador, correria, nunca se envolveu em nada. E ele tinha esse rapaz [José Carneiro] como amigo dele há mais de três anos, porque a minha família passou o São João ano passado nessa chácara, sete dias", relatou.