Governo Jerônimo abre concurso para a Polícia Penal; saiba detalhes

Polícia Penal da Bahia foi criada em maio de 2023, após cobranças da categoria - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governo da Bahia, através da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), publicou nesta quinta-feira, 13, o edital de um novo concurso para quem deseja se tornar servidor público estadual. Serão 287 vagas para a Polícia Penal do estado, com uma remuneração que varia entre R$ 2.601,04 e R$ 4.478,31.

Das 287 vagas, 187 são de ampla concorrência, enquanto 86 são reservadas para pessoas negras e 14 para pessoas com deficiência, conforme a legislação de cotas em concursos públicos.

A remuneração inicial para a carga horária de 30 horas semanais é de R$ 2.601,04, sendo um salário de R$ R$ 1.863,20 acrescido de uma Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP) de R$ 737,84 no primeiro nível. Na jornada de 40 horas, por outro lado, o policial penal pode receber até R$ 4.478,31.

As inscrições para o concurso público custarão R$ 90 e poderão ser realizadas através do site da Fundação Getúlio Vargas, empresa contratada para a aplicação da prova, a partir da próxima segunda-feira, 17, com duração até o dia 18 de julho.

A aplicação das provas está prevista para ocorrer no dia 15 de setembro nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, Paulo Afonso, Jequié e Teixeira de Freitas.

Com o lançamento do edital, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) cumpriu a promessa feita em 2023, após a aprovação da regulamentação da Polícia Penal na Bahia. O concurso era uma velha cobrança da categoria, organizada através do Sinspeb (Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários do Estado da Bahia).