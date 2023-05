Deputados aprovam criação da Polícia Penal da Bahia

Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), aprovou na tarde desta terça-feira, 23, por unanimidade dos parlamentares presentes, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 168/2023 que cria a Policia Penal no âmbito do estado da Bahia. De acordo com o texto do PL, os agentes penitenciários que atualmente exercem a atividade serão incorporados pelo novo órgão do governo.



Para o presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes (PSD), a aprovação pela Casa corrige uma distorção e atende a uma antiga reivindicação de toda a categoria que trabalha nos presídios.

“Agora a Bahia terá a sua Polícia Penal o que vai trazer mais qualidade e segurança aos presídios baianos”, ressaltou.

Agentes penitenciários presentes no momento da votação comemoraram a aprovação da PEC. Segundo o deputado Samuel Júnior (Republicano) a Bahia era o único estado da federação que não tinha a Policia Penal institucionalizada.