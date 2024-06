Suspeito de torturar homem em bar na Pituba é identificado; saiba mais

Agente, que seria um cabo das forças de segurança, estaria em seu momento de folga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O suspeito que aparece em imagens de câmeras de segurança ameaçando e torturando um homem na região do Parque Júlio César, no bairro da Pituba, é um cabo da Polícia Militar (PM-BA), identificado como Danilo Augusto de Oliveira Machado. O caso aconteceu na última quinta-feira, 6, mas foi divulgado apenas nesta semana.

Pelao vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, um rapaz aparece sendo ameaçado com uma arma apontada em sua cabeça e também chega a receber tapas na cara. Ele tenta reagir, mas recebe um soco no rosto e cai. Sentado, o agressor desfere mais socos, além de chutes e ainda pisa em seu rosto caído no chão.

Por meio de nota, encaminhada à reportagem a PM informou que a corregedoria da coorporação já tomou conhecimento dos fatos ocorridos. O agente, que seria um cabo das forças de segurança, estaria em seu momento de folga e sem farda.

Um processo apuratório foi instaurado para investigar as circunstância dos fatos. A PM ainda ratificou que lamenta o ocorrido, repudia a conduta do agente e "reafirma o compromisso na apuração e lisura dos fatos com o rigor da lei".