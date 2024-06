Vídeo: cliente de bar é agredido com socos, chutes e pisões na Pituba

Ação foi toda gravada por câmeras de segurança presentes no local - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi ameaçado com uma arma de fogo e brutalmente agredido em um bar no Parque Júlio César, no bairro da Pituba, em Salvador. O caso aconteceu na última quinta-feira, 6 de junho, mas as imagens foram divulgadas apenas nesta semana. A ação foi toda gravada por câmeras de segurança presentes no local.

Nas imagens, um homem com uma camisa do Vitória está sentado em uma mesa, quando um indivíduo se aproxima e puxa uma pistola que está na cintura. A arma é apontada na cabeça da vítima, que se abaixa. Em seguida, o suspeito ainda desfere um tapa no rosto do rapaz que está sentado.

A vítima ainda tenta responder e também agride o indivíduo. No entanto, o homem armado responde com um soco e depois o imobiliza pelo pescoço, joga ele no chão e começa a desferir uma série de socos e chutes com o rapaz caído e, por fim, ainda pisa no rosto da vítima.

O cliente começa a ser torturado. Primeiro, ele toma soco nao rosto, depois cai e cobeça a receber chutes. Em seguida, tem a cabeça pisada e uma arma apontada para cabeça.

Não se sabe ao certo se o homem que realizou as agressões é um segurança do estabelecimento nem o que motivou a tortura. Outras três pessoas que acompanhavam a situação não tentaram socorrer a vítima, mas tentaram afastar o agressor.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA), a fim de obter maiores informações sobre o ocorrido, mas, até o fechamento desta matéria, ainda não havia obtido retorno.

