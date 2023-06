Assista: São João é tema de debate no programa Roda de Conversa

Participaram do programa o cantor Del Feliz, a Chefe de gabinete da SETUR Giulliana Brito e a Chefe de cozinha Takuyra | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em sua terceira edição, o programa Roda de Conversa, produzido pelo A TARDE Play (Núcleo Audiovisual do Grupo A TARDE), entrou no clima junino e trouxe convidados especiais para bater um papo sobre o São João, esse tema tão importante para a cultura nordestina.

Mediado pela jornalista Lais Rocha, o debate contou com a presença do cantor Del Feliz, da Chefe de Gabinete da Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR) Giulliana Brito e da Chef de cozinha Takuyra.

Entre histórias pessoais e receitas herdadas de uma longa tradição, o programa pautou outro ingrediente fundamental para a preservação da festa, o investimento público em cultura.

A íntegra do programa Roda de Conversa especial do São João está disponível no canal do YouTube do Grupo A TARDE. Além disso, também é possível conferir o conteúdo no Instagram @grupoatarde e no Portal atarde.com.br.

A TARDE Play