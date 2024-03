Associação promove curso de contação de histórias neste sábado | A TARDE

A Associação Viva e Deixe Viver, que atua em Salvador há 22 anos, promove aula inaugural do curso “A Arte de Contar Histórias e do Brincar na Saúde” neste sábado (16), no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE), a partir das 09h até as 12hs. A ação contará com a presença de Valdir Cimino, fundador da ONG.

Em formato híbrido, com atividades presenciais e online, o curso, com encerramento em Agosto, irá capacitar 65 novos voluntários para atuar como contadores de histórias, melhorando as condições dos tratamentos de crianças e adolescentes hospitalizados.

Durante o curso, os inscritos irão aprender técnicas de contação de histórias, escolha das narrativas, uso da linguagem e da voz, entre outros. Além disso, a formação contempla a atividade “Vivência Terapêutica” para auxiliar os participantes a lidarem com suas emoções.

Sobre

A Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pioneira em diversas frentes e políticas públicas. A entidade também é referência em educação e cultura, por meio da promoção de atividades de ensino continuado. Nesse sentido, conta com o canal Viva e Eduque, espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para toda a sociedade. Ela tem 519 voluntários contadores de histórias, que visitam regularmente 88 hospitais espalhados pelo Brasil.