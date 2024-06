Atalho? Motociclista usa passarela para cortar caminho em Salvador | A TARDE

Um motociclista que roda por aplicativo viralizou nas redes sociais após um passageiro mostrar um 'atalho' pouco convencional durante a viagem. Ele utilizou a passarela para atravessar para o outro lado da Avenida Luis Viana Filho (Paralela), em Salvador.

"Eis que você pegou uma moto em Salvador porque estava dando um real mais barato do que um carro", escreveu o passageiro no vídeo que repercutiu na plataforma do TikTok.

Pelas imagens, a passarela atravessada pelo motociclista parece ser a que fica na altura da Estação Mussurunga, que corta com o Parque de Exposições de Salvador. No entanto, não é possível confirmar com precisão. O momento aconteceu durante a noite, quando o equipamento se encontrava vazio.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a atitude do motociclista é considerada uma infração gravíssima, que proíbe o ato de "transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos".



Prevista no artigo 193, a infração tem a multa de R$ 293,47 multiplicada por três, ou seja, R$ 880,41. Além disso, o motocilista ganha sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

