Ataque a tiros deixa um homem morto e outro ferido no Subúrbio | A TARDE

Dois homens foram vítimas de disparos de arma de fogo, na noite de quarta-feira, 1º, na Rua Senhor do Bonfim, no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, suspeitos chegaram ao local e atiraram contra as pessoas.

Em nota, a Polícia Militar informou que um dos homens veio a óbito ainda no local. O outro foi socorrido para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele não foi revelado.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).