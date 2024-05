Sturaro dispara contra denúncia de Olívia Santana: "Palavras ao vento" | A TARDE

O coronel da Polícia Militar (PM-BA), Humberto Sturaro, se pronunciou nas redes sociais após a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) denunciar ter sido vítima de uma abordagem policial truculenta, na tarde da última quarta-feira, 1º, no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador.

Em vídeo publicado no Instagram, Sturaro reconhece o equívoco no uso de palavrões, entretanto, quanto a energia adotada pelos agentes, o coronel afirmou que o método está adequado devido a "região de risco".

“Digo a senhora que nada justifica as palavras de baixo calão, a forma de ter dirigido a senhora, mas a energia necessária é justificada sim. Se uma guarnição, numa área de risco, não usar a energia necessária para executar uma abordagem, a vida da guarnição está em risco”, disse o militar.

Sturaro disse ainda ter ficado triste com as declarações da deputada e afirmou que a guerra, atribuída pela parlamentar como "culpa do militarismo", não acontece por conta de atitudes como essas, e sim, já está implantada na sociedade há muitos anos.

“Quando a senhora diz ao público que vidas foram ceifadas sumariamente devido a situações como esta, eu fico constrangido, eu fico melindrado, eu fico deprimido, meu coração aperta, deputada. Porque a senhora, como parlamentar, sem provas do que está falando, joga palavras ao vento, o que é que nós policiais militares podemos esperar? Senhora deputada, temos falhas internas, que precisam ser corrigidas. Mas as falhas existem, a começar pelas falhas internas que existem no seu próprio partido [PCdoB]”, finalizou o militar.