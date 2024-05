Olívia denuncia abordagem e pede câmeras em fardas de PMs | A TARDE

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) divulgou nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º, que passou por uma abordagem policial violenta em Salvador.

Por meio do Instagram, ela relatou que estava passando de carro pelo Vale das Pedrinhas e o veículo foi parado por uma guarnição policial. A deputada afirmou que agentes apontaram armas para o carro e gritaram "desce do carro, porr#", pedindo para todos colocarem as mãos na cabeça.

"Nós saímos com as mãos na cabeça. Foi um negócio muito chocante, ver aquele tanto de arma e o policial em cima, fazendo questionamentos. Ele entendeu, percebeu quem eu era. Em nenhum momento falei que era deputada, mas depois ele me reconheceu e mudou o tom da abordagem e eu fiquei pensando, eu disse para ele que era um absurdo aquela forma, ele podia fazer diferente. Ele disse que o veículo preto era um veículo suspeito, ele tinha supostamente recebido a informação de que havia um veículo preto em fuga", relatou a deputada nas redes sociais.

Ela continuou o relato afirmando de forma emocionada e questionou se o veículo poderia ter sido alvejado caso ela não tivesse entendido os sinais da viatura.

"Acabei de passar por uma abordagem policial violenta, completamente inadequada, daquelas que o nosso povo sofre todos os dias. É preciso garantir urgentemente câmeras nas fardas dos policiais", afirmou.

Confira o vídeo