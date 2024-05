Governador nomeia novo secretário de Administração Penitenciária | A TARDE

Depois da exoneração de José Antônio Maia do cargo de secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o governador Jerônimo Rodrigues nomeou José Carlos Souto de Castro Filho para a função, conforme antecipado pelo Portal A TARDE no último sábado, 27.



Castro Filho é ex-diretor-geral da Seap. Nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 1°.

José Carlos Souto é mais uma indicação do MDB para o posto. Na terça, o governador havia afirmado ao Portal A TARDE que avaliaria o nome do partido para a função.



O gestor foi assessor na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Salvador, quando a pasta era administrada por Marise Chastinet (MDB) — hoje presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb).



Souto foi exonerado da Semop em 7 de abril de 2022, junto aos demais emedebistas que estavam na gestão municipal, conforme Diário Oficial do Município (DOM). Na oportunidade, o MDB deixou a base aliada do prefeito Bruno Reis (MDB) e se juntou ao grupo de apoio ao então governador Rui Costa (PT).

Dias depois, antes mesmo de terminar o mês de abril de 2022, de acordo com publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), José Carlos Souto foi nomeado diretor-geral da Seap, com a chegada do MDB ao comando da pasta.