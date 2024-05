Jerônimo avaliará indicado do MDB à Seap: “Precisarei ver o currículo” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já está conversando com o MDB para substituir o secretário José Antônio Maia Gonçalves, da pasta de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que pediu exoneração na última quinta-feira, 25. O diálogo foi revelado pelo próprio gestor estadual ao Portal A TARDE na noite desta segunda, 29.

De acordo com o governador, porém, a indicação que será feita pelo MDB não será necessariamente aceita pelo governo. De acordo com Jerônimo, é preciso que o indicado tenha o perfil adequado para gerir o sistema prisional da Bahia.

“Todas as mudanças, quando tem uma ligação com os partidos que me apoiaram, a gente escuta. Então, estou escutando, conversando com o MDB, para que essa indicação da substituição possa ter uma afinidade nesse mesmo campo da política. O que interessa para a gente é que, no meu lugar de governador, eu precisarei ver o currículo, para ver se o perfil condiz com o que nós desejamos para a Secretaria”, declarou o governador.

O Portal A TARDE apurou, no último sábado, 27, que o nome a ser indicado pelo MDB para substituir Maia Gonçalves é o do atual diretor-geral da Seap, José Carlos Souto. O gestor também é ligado ao partido e foi assessor na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Salvador, quando a pasta era administrada por Marise Chastinet (MDB) — hoje presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb).

Souto foi exonerado da Semop em 7 de abril de 2022, junto aos demais emedebistas que estavam na gestão municipal, conforme Diário Oficial do Município (DOM). Na oportunidade, o MDB deixou a base aliada do prefeito Bruno Reis (MDB) e se juntou ao grupo de apoio ao então governador Rui Costa (PT).

Dias depois, antes mesmo de terminar o mês de abril de 2022, de acordo com publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), José Carlos Souto foi nomeado diretor-geral da Seap, com a chegada do MDB ao comando da pasta.

Bastidores

Apesar da justificativa oficial para o pedido de exoneração de José Antônio Maia Gonçalves ter tido relação com o seu desejo pessoal de voltar a atuar em seu escritório de advocacia, o Portal A TARDE apurou que sua saída é resultado de uma espécie de acordo de cavalheiros.

O trabalho de Maia Gonçalves sofria muitas críticas internas, sendo considerado um gestor pouco técnico e muito político. Para piorar, pressionado para garantir nomeações na Seap, o secretário teria apontado em uma reunião do Conselho Penitenciário que a demora era do governador.

A transferência de responsabilidade teria chegado aos ouvidos de Jerônimo, que não gostou nada do assunto e sugeriu um ajuste, para que Maia Gonçalves saísse a pedido, sem ampliação de desgaste. Questionado sobre os bastidores apurados pelo Portal A TARDE, o governador negou que tenha havido qualquer cobrança fora do tom por parte do secretário.

“Não houve”, garantiu. “Não teve nada fora do tom. O secretário Zé sempre teve uma relação de muito diálogo comigo, prestando conta, vendo o que fazer. Então é agradecer a passagem dele na Secretaria”, concluiu Jerônimo.