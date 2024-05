MDB deve indicar diretor-geral para substituir Maia Gonçalves | A TARDE

Após o pedido de exoneração de José Antônio Maia Gonçalves (MDB) no comando da SEAP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização), o MDB já escolheu o nome que indicará para substituí-lo. Trata-se do atual diretor-geral da pasta, José Carlos Souto Castro Filho, também ligado ao partido.

Conforme apuração do Portal A TARDE, a avaliação do MDB é que a escolha de José Carlos Souto mantém a SEAP, considerada uma pasta sensível para a Segurança Pública da Bahia, na direção que eles consideram correta. A ideia do partido é não mexer muito no jeito de administrar as penitenciárias do estado.

José Carlos Souto chegou a ser assessor na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Salvador, quando a pasta era administrada por Marise Chastinet (MDB) — hoje presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb).

Souto foi exonerado da Semop em 7 de abril de 2022, junto aos demais emedebistas que estavam na gestão municipal, conforme Diário Oficial do Município (DOM). Na oportunidade, o MDB deixou a base aliada do prefeito Bruno Reis (MDB) e se juntou ao grupo de apoio ao então governador Rui Costa (PT).

Dias depois, antes mesmo de terminar o mês de abril de 2022, de acordo com publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), José Carlos Souto foi nomeado diretor-geral da SEAP, com a chegada do MDB ao comando da pasta.

O nome de José Carlos Souto, porém, ainda não foi indicado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Os caciques emedebistas no estado — Lúcio e Geddel Vieira Lima — esperam um posicionamento do petista após a carta com o pedido de exoneração de Maia Gonçalves antes de fazer a nova indicação.

O Portal A TARDE apurou que, como plano B, o MDB pensa na possibilidade de indicar a chefe de gabinete da SEAP, Aída Maria Cintra Telles Sampaio, que também chegou ao posto em abril de 2022, no movimento que levou emedebistas em peso para o governo da Bahia.

Procurado na manhã deste sábado, 27, Lúcio Vieira Lima preferiu não falar de nomes. Segundo ele, o MDB apenas falará de uma possível indicação após a decisão final de Jerônimo sobre o pedido de exoneração de José Antônio Maia Gonçalves.

“É uma especulação. É até natural que se especule o nome do diretor-geral ou da chefe de gabinete. São nomes competentes, assim como o secretário, e seriam capazes. Mas não tem nada disso ainda. Eu já disse e repito: só falaremos de nome depois que o governador Jerônimo tomar a sua decisão. É uma questão de hierarquia e de respeito ao governador”, disse Lúcio ao Portal A TARDE.