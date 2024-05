Governo Jerônimo pode ter baixa no secretariado | A TARDE

O secretariado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) deverá sofrer uma baixa nos próximos dias. Isso porque o titular da Secretaria de Admnistração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), José Antonio Maia Gonçalves, que é filiado ao MDB, pediu sua exoneração.

O pedido foi confirmado ao Portal A TARDE pelo presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima, que se recusou a especular um possível substituto, que será de indicação do partido, já que a exoneração de Maia Gonçalves ainda precisa ser aceita por Jerônimo.

"Respeito a hierarquia e espero a decisão do governador. Após ele aceitar a exoneração, se isso acontecer, indicaremos um novo nome para a pasta", disse Lúcio ao A TARDE.

Ainda de acordo com a liderança emedebista, o pedido de Maia Gonçalves se deu por motivos pessoais, já que o secretário deseja retornar aos seus negócios na área da advocacia.

"Isso é comum quando advogados assumem postos públicos. Já são dois anos com ele longe do escritório e é natural que ele deseje reassumir seu posto na advocacia", avaliou Lúcio.

José Antônio estava no comando da pasta desde abril de 2022, nomeado pelo ex-governador Rui Costa (PT) após o acordo entre petistas e emedebistas na janela patidária daquele ano. Com a posse de Jerônimo em janeiro de 2023, ele foi mantido no posto, realizando algumas alterações na estrutura da SEAP.