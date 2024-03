Ataque em Nova Brasília termina com dois mortos e feridos | A TARDE

Uma festa terminou com dois homens mortos na tarde deste domingo, 03, em Nova Brasília, bairro localizado na Estrada Velha do Aeroporto, periferia de Salvador. De acordo com informações de testemunhas, as vítimas participavam do evento quando criminosos armados passaram atirando em direção a elas.

Houve correria e, além dos mortos, outras pessoas teriam sido baleadas. O alvo do ataque criminoso teria sido uma liderança do tráfico de drogas de Nova Brasília. Ele seria um dos mortos.

A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. O duplo homicídio está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).