Atividades da escola Boca de Brasa em Itapuã iniciam esta semana | A TARDE

As atividades da Escola Criativa Boca de Brasa (Polo Itapuã), que fica na sede do Malê Debalê, começam nesta semana. A inauguração da unidade ocorreu na tarde desta terça-feira, 16.



A cerimônia contou com a apresentação de crianças do projeto Malezinho e com a participação do rei e rainha do Malezinho, Kailla Louise e Ivan Lucas Cardoso. Marcaram presença na inauguração o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, e a coordenadora-geral das Escolas Criativas Boca de Brasa, Fabíola Aquino.

Segundo Aquino, no local serão realizados cursos de Música Percussiva, Sonorização, Dança Afro, Turismo Cultural e Comunitário, além de Figurinos e Adereços, com muita diversidade técnica, envolvendo toda a área de economia criativa. A estimativa é de que 90 alunos, com idades a partir de 18 anos, participem das atividades formativas ao longo deste ano, com uma média de distribuição de 20 pessoas por turma.

“Além dos conteúdos específicos, os alunos terão também aulas sobre grupo e identidade, mídias sociais, empreendedorismo e gestão cultural. Alguém que faça Dança Afro, por exemplo, terá um aprendizado que não será restrito às técnicas de dança, mas também sobre como ela pode ter ganhos e visibilidade nos seus saberes e fazeres”, destacou.

Cerimônia contou com a apresentação de crianças do projeto Malezinho | Foto: Denisse Salazar | Ag A TARDE

Quem também esteve na cerimônia de inauguração foi Vinicius Mariano, diretor da Salvador Tech, plataforma pública da prefeitura de Salvador que oferta cursos gratuitos em diversas áreas. Para ele, o Movimento Boca de Brasa abre uma possibilidade de potencializar talentos que já existem em todos os bairros.



“Os polos descentralizados no território de Salvador auxiliam nesse processo de empregabilidade e empreendedorismo, que são os dois focos que a gente vislumbra para a geração de renda. A gente foca no conteúdo de posicionamento de mercado, de marketing, empreendedorismo, gestão financeira, tudo aquilo que vai além e complementa a parte artística. Também fazemos todo o fomento para tentar aproximar o mercado e as empresas contratantes desses talentos que estão sendo criados, desenvolvidos e acelerados dentro do movimento”, destacou.

No local serão realizados cursos de Música Percussiva, Sonorização, Dança Afro, Turismo Cultural e Comunitário, além de Figurinos e Adereços | Foto: Denisse Salazar | Ag A TARDE

No início do mês de abril, foi inaugurada no Centro Cultural Mãe Carmen de Gantois, no bairro da Federação, a Escola Boca de Brasa ICEAFRO (Polo Barra-Pituba). Lá, estão sendo realizadas formações em audiovisual e fotografia, gastronomia, música percussiva, sonorização e contrarregragem. Os cursos oferecidos são destinados a jovens e adultos, com idade a partir de 18 anos, e interessados no campo da cultura e da economia criativa.



Até o final do ano, segundo a FGM, estão previstas as inaugurações dos polos na Escola Municipal Clériston Andrade, em São Marcos; na Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos, em Brotas; na Organização de Auxílio Fraterno, na Liberdade e na Fábrica Cultural, na Ribeira.