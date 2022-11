Ativista de Santo Estevão participa da COP27 ao lado de Lula no Egito

A cidadã de Santo Estevão, centro-norte baiano, Bárbara Gomes, 26 anos, apareceu ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 17, durante encontro na COP27. Participaram ainda do evento organizações da sociedade civil, que é realizado na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito. Bárbara, que mora na zona rural de Santo Estevão, contou a história de vida durante o encontro.

A jovem é formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).

"Fui da primeira turma da Engenharia de Energia da UFRB, criada pelo senhor e pelo ex-ministro Haddad. Foi lá que conheci a pauta climática e aprendi que a juventude precisa estar nos espaços políticos para ser ouvida." É a juventude, segundo Bárbara, que mais sofrerá o desequilíbrio do clima.

"É muito bom ter um governo que está ao nosso lado. Estamos nas ruas porque nosso papel é ser linha de frente." Ela entregou a Lula uma carta com 13 pontos, incluindo a criação do Conselho de Juventude Climática. "A gente precisa iniciar a ação climática agora, e a gente quer colaborar", disse ela a Lula.

Bárbara, que fez a primeira viagem internacional, integra o 'Engajamundo', uma organização de liderança jovem e criada para jovens.

"Os últimos anos foram muito difíceis. É muito importante que a partir de hoje o debate com a juventude climática volte a acontecer", finalizou.