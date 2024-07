Ato simbólico na Lapinha marca a pré-abertura do Dois de Julho

- Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) realizou um ato simbólico, marcando a pré-abertura da programação do Dois de Julho, no Memorial Pavilhão Dois de Julho, na Lapinha. O evento contou com a entrega de novas tochas, confeccionadas pelo artista plástico Ray Vianna, aos representantes das cidades dos Recôncavos Leste e Oeste, locais que participaram ativamente na luta pela independência da Bahia e entraram na rota de passagem do fogo simbólico até Simões Filho, com destino final em Salvador.

Fernando Guerreiro, presidente da FGM, destacou a importância do evento: "Aqui a gente está fazendo justiça a toda essa trajetória do Dois de Julho, dizendo que tanto o litoral norte como o Recôncavo foram muito importantes no processo da independência. Esse ato simbólico é justamente para destacar a relevância dessas localidades". Fernando destaca que a ideia é trazer cada vez mais informação e conscientização para atrair a juventude para essa comemoração e principalmente para enaltecer a importância da independência do Brasil na Bahia. “Sem a Bahia não haveria independência no Brasil”, enfatiza Guerreiro.

A celebração do Dois de Julho não se limita a Salvador, mas envolve diversas cidades do Recôncavo Baiano. A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, ressaltou: "É um momento importantíssimo não só para Cachoeira mas para todos os outros municípios que estão sendo reconhecidos. Lembrando que o 25 de junho é a data magna de Cachoeira para o início do processo de independência do Brasil que se deu na Bahia. Portanto Cachoeira lança o processo de independência do Brasil".

A programação do Dois de Julho é vasta e inclui eventos culturais e cívicos. George Vladmir, gerente de Promoção Cultural da FGM e coordenador da celebração, detalhou a programação: "Nossa programação se divide em duas linhas de ação: a cívica e a artística. Destaco a chegada do fogo simbólico, que agora vem de duas rotas diferentes, e o desfile cívico no dia 2 de julho. Na parte artística, teremos um espetáculo do Balé Folclórico da Bahia, além de shows de Gerônimo, Mariene de Castro, entre outros."

A preservação dos carros emblemáticos e das figuras do Caboclo e da Cabocla é outro aspecto importante da celebração. O restaurador José Dirson Argolo compartilhou detalhes sobre esse trabalho: "Os carros do Caboclo e da Cabocla estavam em melhor estado de conservação este ano graças ao cuidado contínuo do Memorial. A restauração inclui fixação das pinturas e reparos nas áreas descoladas, garantindo que essas peças históricas continuem a representar a luta e a vitória do povo baiano."

A celebração do Dois de Julho não é apenas uma homenagem à independência da Bahia, mas um reconhecimento do papel vital do estado na história do Brasil. "Celebrar o Dois de Julho é celebrar a verdadeira independência do Brasil, destacando o protagonismo do povo na luta pela liberdade," afirmou George Vladimir. A programação completa, com eventos cívicos e culturais, promete engajar a população e manter viva a memória dessa data tão significativa. "Não deixem morrer essas atividades cívicas. Participem ativamente, façam seus filhos e netos participarem, contem as histórias do nosso povo," concluiu a prefeita Eliana Gonzaga.