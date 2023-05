Auditores Fiscais realizam 'operação padrão' em todo país

A Delegacia Sindical de Salvador, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil está participando de uma mobilização nacional que pleiteia a regulamentação do bônus de eficiência.

Em razão do estado de mobilização da categoria, às terças, quartas e quintas, a liberação de cargas na Alfândega de Salvador, tanto no porto, quanto aeroporto, poderá ser retardada, a exceção de carga vivas, perecíveis, medicamentos e cargas perigosas.

A Delegacia Sindical informa que, "No que diz respeito à área tributária, os Auditores-Fiscais não participam de sessões de julgamento no âmbito das DRJ e CARF, além de suspender o andamento de processos administrativos tributários nesse período, ressalvadas as demandas judiciais.".