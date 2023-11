Aulas em escola municipal são suspensas em Plataforma | A TARDE

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) decidiu pela suspensão das aulas na Escola Municipal André Rebouças, localizada no bairro de Plataforma. A medida ocorre, nesta quinta-feira, 19, em virtude dos confrontos entre criminosos que vem ocorrendo na região.

"A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informa que em decorrência da sensação de insegurança no bairro de Plataforma, a Escola Municipal André Rebouças está com as atividades suspensas nesta quinta-feira (19). Estão sem aula 340 alunos", diz a nota.

Nesta quiinta-feira, os ônibus voltaram a circular normalmente em Plataforma, após tiroteios registrados na região. Durante toda quarta-feira, os coletivos precisaram mudar o trajeto, indo apenas até as entradas dos bairros São João do Cabrito e Plataforma, na Avenida Afrânio Peixoto, e retornam aos aos terminais de origem.