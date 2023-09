Autoridades lamentam morte do apresentador Raimundo Varela

Autoridades lamentaram a morte do apresentador Raimundo Varela, confirmada na madrugada desta quinta-feira, 7. O comunicador se recuperava de um procedimento em uma clínica de reabilitação, após ficar internado no Hospital Aliança, em Salvador.

Marcando presença no tradicional desfile de Sete de Setembro, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte do apresentador e elogiou a carreira de Varela na comunicação.

"Meus sentimentos à família. A trajetória dele como líder do jornalismo na TV, no rádio, a Bahia se consterna com a perda de um profissional da comunicação que muito contribuiu para o desenvolvimento da história da Bahia", disse o governador.

Jerônimo afirmou também que a Bahia acordou triste com a notícia do falecimento de Varela e destacou os encontros que teve com o apresentador durante a carreira política.

"Durante a minha passagem pelas duas secretarias, de Desenvolvimento Rural e de Educação, eu tive a oportunidade de diversas vezes encontrar com ele dando entrevistas. Sempre sensato, provocador no seu estilo, mas sempre antenado. A Bahia acordou triste com isso. Ele vinha sofrendo nesses últimos dez dias, Deus sabe o que faz. Deu um descanso a ele e um conforto a sua esposa e toda a sua família", contou.

Lembrando do estilo próprio que marcou a história de Varela, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), falou sobre o falecimento do apresentador e lembrou da importância dele para a comunicação da Bahia.

"Raimundo Varela, sem sombra de dúvidas, é um dos principais comunicadores da nossa cidade e do nosso estado. Então é uma grande perda para todos nós. Me lembro durante a minha vida do quanto era comum acompanhar Varela no rádio e na televisão com aquele jeito e estilo próprio que só ele tinha", disse o prefeito.

Bruno disse também que o apresentador tinha coragem de denunciar os problemas da sociedade e cobrar medidas das autoridades responsáveis.

"Prestou um relevante serviço durante a sua trajetória como comunicador, fazendo jornalismo sério, independente, sempre se posicionando, tendo coragem para denunciar os problemas e sempre cobrando soluções das autoridades", completou.

Pelas redes sociais, o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil no governo Lula, Rui Costa, prestou condolências para a família de Raimundo Varela.

"Com tristeza, recebi a notícia da partida do radialista e apresentador Raimundo Varela, que levou informação para gerações de baianas e baianos no rádio e na TV. Meus sentimentos à família, aos colegas, amigos e a todo o público deste grande comunicador", disse Rui.

Com tristeza, recebi a notícia da partida do radialista e apresentador Raimundo Varela, que levou informação para gerações de baianas e baianos no rádio e na TV. Meus sentimentos à família, aos colegas, amigos e a todo o público deste grande comunicador. pic.twitter.com/eMHCdosb1G — Rui Costa (@costa_rui) September 7, 2023

O deputado federal Leo Prates (PDT) também se pronunciou após a notícia do falecimento do apresentador. "Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Raimundo Varela, um comunicador nato e um dos principais nomes da TV e rádio da Bahia. Sua história de mais de 40 anos na comunicação deixa um legado inestimável. Sua falta será sentida por todos nós. Meus pêsames à família e amigos", publicou na internet.



Varela foi idealizador do Balanço Geral, programa que cresceu na televisão brasileira e entrou na grade oficial da Record TV nacional. Passando por problemas de saúde, o apresentador estava trabalhando de casa desde o início da pandemia. O velório acontece nesta quinta-feira, no cemitério Jardim da Saudade, às 13h.