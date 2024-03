Avenida Juracy Magalhães é interditada; saiba detalhes | A TARDE

Em virtude da construção de uma passarela na avenida Juracy Magalhães Júnior, na região do bairro Cidade Jardim, uma interdição total da via principal, sentido Rio Vermelho, vai acontecer das 22h de quinta-feira, 29, até às 5h do dia seguinte, quando um conjunto de treliças vai ser içado para o canteiro central.



No local estarão agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) com o objetivo de ordenar o tráfego, orientar pedestres e favorecer a segurança viária. A opção de trafegar é através da pista marginal do Cidade Jardim.

O serviço será realizado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (DESAL) em parceria com a Superintendência de Obras Públicas do Salvador (SUCOP).