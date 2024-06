Avião não consegue aterrissar e tem pouso desviado para Salvador | A TARDE

Um avião precisou desviar o pouso para o Aeroporto Internacional de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 29, após não conseguir aterrissar na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, em decorrência do mau tempo.

O voo da Latam havia saído de São Paulo e transportava 150 passageiros. Após descer na capital baiana, os passageiros foram informados de que o próximo voo para Vitória da Conquista só sairia às 17h.

Uma das passageiras informou que, inicialmente, a companhia aérea Latam não ofereceu nenhum suporte aos passageiros e que precisaram esperar por horas no aeroporto.

De acordo com a reportagem da TV Bahia, somente após a imprensa ser acionada, a LATAM se mobilizou, fornecendo vouchers para um hotel e remarcando o voo para as 17h30.

Em nota, o aeroporto de Vitória da Conquista confirmou que o voo foi desviado devido ao mau tempo e que a nova previsão de chegada é para as 18h. No momento, o aeroporto está funcionando normalmente.

No início da tarde, a LATAM enviou uma nota oficial sobre o caso. A LATAM informa que o voo LA3238 (São Paulo/Guarulhos - Vitória da Conquista) desta quarta-feira (29/5) alternou para o aeroporto de Salvador devido às condições meteorológicas, fato totalmente alheio ao seu controle. Os passageiros receberam a assistência necessária e foram realocados no voo LA9001 (Salvador-Vitória da Conquista), com previsão de decolagem às 17h30. Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.

