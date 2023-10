Bahia é 3º maior contingente em casos de deficiência no país | A TARDE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontaram que 1,524 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, sofriam com algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial ou múltipla, quando há associação de duas ou mais deficiências, na Bahia, em 2022.

Os números constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), representa 10,4% da população desse grupo etário e coloca o estado como 3º maior contingente e 5ª maior proporção do país.

Para o presidente da Federação das Apaes, na Bahia (Feapae), Narciso Batista, os números são preocupantes. Ele aponta o principal desafio do movimento apaeano para os dias atuais. "Quebrar e superar barreiras atitudinais, capacitismo, acessibilidade. Eles precisam de acesso as salas de artes, a hotéis com banheiros adaptados, teatros, cinemas e principalmente as escolas. Esses espaços precisam ser preparados para receber as pessoas com deficiência".

Ainda conforme o apontamento, 6 em cada 10 pessoas com deficiência eram mulheres (59,1% ou 900 mil), enquanto os homens representavam 40,9% do total (623 mil). Além disso, enquanto a proporção de pessoas com deficiência no total da população era idêntica entre pretos (9,9%) e pardos (9,9%), os brancos apresentavam um índice maior (12,1%).

Batista completa que falar de inclusão e acessibilidade é lembrar que a estrutura depende de um trabalho multidisciplinar, incluindo capacitação profissional. "Não podemos falar de inclusão sem preparação. Esses profissionais precisam ser capacitados. Você não pode pegar uma pessoa com deficiência intelectual ou com paralisia cerebral e colocar em uma sala com 40 ou 50 alunos. Que atendimento ela terá? Ela será excluída! além de sofrer capacitismo."conclui.

10º Congresso das Apaes da Bahia debate inclusão e perspectivas



Salvador está sediando desta quarta-feira (11/10) até sexta-feira (13/10), o maior evento voltado para o debate sobre o universo da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no estado.

Com o tema Inclusão: Desafios, Perspectivas e Possibilidades, o X Congresso Estadual das Apaes da Bahia tem a expectativa de reunir cerca de 350 participantes, entre pesquisadores, professores, estudantes, profissionais atuantes nas Apaes e, principalmente, pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares.

A programação inclui fóruns, debates e mesas redondas liderados por palestrantes especializados que vão discutir as melhores práticas e métodos de inclusão.

O fórum acontecer no Fiesta Convention Center é aberto ao público e as inscrições podem ser efetuadas através do site.