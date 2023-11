Bahia: Metrô será gratuito para estudantes nos dias de provas do Enem | A TARDE

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, neste domingo, 5, e no próximo dia 12 de novembro, não irão pagar a passagem no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 1º, pelo governador Jerônimo Rodrigues, através das redes sociais.

“Assim como os jovens se preparam para o Enem, com seus familiares, amigos e professores, nós também nos preparamos. A Secretaria da Educação do Estado dá todo o apoio a você, que é estudante, para fazer uma boa prova. Por isso, nos dias 5 e 12 de novembro, o metrô será gratuito, com catracas especiais para este acesso. Então, você vai, faz a prova e volta com tranqüilidade. Desejo boa sorte a todos”, declarou o governador.





Os estudantes deverão apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária. A CCR Metrô vai disponibilizar catracas específicas para o atendimento aos estudantes.



Transporte no interior

O Governo do Estado também garantiu transporte para estudantes que moram em localidades distantes das cidades polo. Assim, também nos dias 5 e 12 de novembro, ônibus serão disponibilizados para que esse público possa se dirigir com segurança aos seus locais de prova.

“Temos uma boa expectativa para a realização das provas do Enem aqui na Bahia. Ao todo, são 308 mil inscritos, e queremos o sucesso de todos vocês. Por isso, quem é do interior também contará, da mesma forma que em Salvador, com o nosso apoio e incentivo nesse deslocamento”, explicou Jerônimo.

