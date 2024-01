Baianas se preparam para cortejo e Lavagem do Bonfim | A TARDE

As baianas são as protagonistas da Lavagem do Bonfim. Elas não são apenas participantes de um evento, mas guardiãs de uma manifestação religiosa e cultural com raízes profundas na história e na devoção. Não se sabe com exatidão o momento em que as baianas se tornaram o símbolo da lavagem, e dentre todas as mudanças que ocorreram no cortejo, também não tem data para acabar.

Com mais de 60 anos de participação, a baiana Maria Luzia dos Santos lembra quando saía de madrugada do memorial das baianas, no Pelourinho, acompanhada por mais de 200 colegas e caminhavam até a igreja da Conceição da Praia. "Dava entrevista na porta da igreja e de lá ia para Colina Sagrada", relembra a senhora de 82 anos. A saída da Conceição até a Colina Sagrada era uma jornada gigante, repleta de devoção e tradição, onde se sentia ”uma rainha".

Para o professor de história da Bahia, Murilo Mello, as baianas são um dos elementos principais dos festejos do Senhor do Bonfim. E o marco fundador que deu origem à cultura do cortejo das baianas,, remete a um soldado que, após sobreviver à Guerra do Paraguai, prometeu uma peregrinação até a Colina Sagrada.

Neste ano, a baiana do acarajé, Sandra Nascimento, voltará a participar do festejo. Ela ficou de fora nos últimos anos por conta da pandemia. E traz consigo uma história de devoção e amor ao Senhor do Bonfim desde 1997. Sua jornada no cortejo começou com uma promessa feita com profunda fé, amor e respeito: uma caminhada até a Colina Sagrada, onde amarraria uma fita como forma de agradecimento. "Fiz a promessa em 97, de lá para cá, em todos os anos eu cumpri", conta. E este ano tem mais um motivo para agradecer. "Minha mãe, que estava doente, passou por uma cirurgia e ocorreu tudo bem (...). "É uma emoção surreal chegar lá, os turistas nos abraçar, a gente jogar aquele amacis na cabeça com alfazema (...) tem gente que vem de longe só para receber esse axé", diz a mulher sobre a importância do evento em sua vida.

Preparativos

A preparação para a Lavagem do Bonfim é um processo meticuloso que vai além do simples vestir as roupas tradicionais. Sandra mostrou à equipe do A TARDE: "Pra começar, nós não dormimos de tanta ansiedade", brinca sobre a noite anterior à lavagem. "Vestimos branco, que significa purificação, tomamos banho e jogamos milho branco na casa.”

Conforme o professor Murilo, "ao longo do tempo houve a identificação muito forte do Senhor do Bonfim com Oxalá", o orixá que é representado no branco na roupa, nos colares e nas famosas fitinhas do Bonfim. "Cada baiana tem que usar um colar que significa a cor de seu orixá, mas o branco não pode faltar", pontua.

A indumentária ressalta a conexão das baianas com suas raízes e a expressão da identidade cultural que transcende gerações.

Após cuidar das roupas, a devota começa os preparativos da amacis que será colocado nas quartinhas. Sandra conta que utiliza sete tipos de folha: macassar, arruda, sândalo, patchuli, lavanda, não pode faltar a folha de oxalá, e manjericão graúdo.

Mudança e tradição

Luzia destacou uma mudança significativa na dinâmica das baianas ao longo dos anos. Antigamente elas saíam do Memorial das Baianas, mas agora estão divididas. "Cada grupo vai de um lugar diferente para acompanhar o governador ou o prefeito", lamenta.

Mesmo com as alterações, Sandra faz questão de pontuar que uma coisa não mudou. "A fé do baiano, a fé do turista que faz acontecer aquela alegria continua igual".

