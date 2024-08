Baiano ganha medalha de ouro em torneio internacional de matemática

Competição tem apoio da Universidade de Columbia - Foto: Arquivo Pessoal

De Salvador, o estudante Rafael Assis Melo, de 14 anos, conquistou a medalha de ouro em uma das categorias da rodada global da Olimpíada Copernicus de Matemática, realizada em Nova Iorque, em 18 de julho.

A competição tem apoio da Universidade de Columbia, instituição de ensino superior dos Estados Unidos que faz parte da liga de excelência Ivy League.

O jovem baiano estuda em um colégio particular de Salvador e já participou de várias competições de matemática, sua matéria preferida na escola. Nos últimos quatro anos, ele disputou as medalhas em seis competições:

Olimpíada de Matemática do Estado da Bahia (OMEBA);

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP);

Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA);

Concurso Canguru de Matemática;

American Mathematics Olympiad (AMO);

TeenEagle Competition.

Essa foi a primeira vez que o jovem viajou para fora do país para competir. Em muitos dos campeonatos estrangeiros, as provas são aplicadas em diversos países ao redor do mundo para que mais estudantes possam participar.



A competição em Nova Iorque aconteceu entre 14 e 18 de julho, na Universidade de Columbia. A instituição de ensino é bastante renomada nos Estados Unidos e no mundo, tendo como um dos ex-alunos o ex-presidente do país, Barack Obama.



Para ganhar a medalha de ouro, o estudante precisava acertar entre 91% e 100% da prova, que abordava questões de múltipla escolha e resposta numérica. Números racionais e irracionais, sistemas de equações, expressões algébricas e probabilidade estavam entre os assuntos cobrados.



Rafael Assis também teve a oportunidade de conhecer o campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston. Assim como a Universidade de Columbia, a instituição de ensino está no ranking das melhores universidades do mundo.