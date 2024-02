Bailinho do Happy é transferido de data por causa da chuva | A TARDE

Em virtude das fortes chuvas, o Bailinho do Happy que aconteceria neste sábado, 27, no Shopping Bela Vista, em Salvador, foi adiado para o dia 17 de fevereiro. O comunicado foi feito pela produção do evento que anunciou a realização de um encontro animado no Centro de Compras, neste sábado.

"Em respeito às crianças e famílias, Tio Paulinho e Pé de Canto serão as atrações de hoje na Laje do Bela - Praça de Alimentação do @belavistashopping). A animação será gratuita, às 18h. Começando com Pé de Canto e, em seguida, Tio Paulinho e sua turminha", diz o comunicado.

Ainda de acordo com a produção, as famílias que não puderem participar na nova data podem buscar devolução do valor na plataforma de compra, Sympla ou Central do Carnaval. "Tio Paulinho e toda equipe do Bloco Happy pedem desculpas pelo transtorno. Nossa preocupação é com o bem-estar e segurança das crianças e de todos", conclui o comunicado.