Bairros de Salvador apresentam instabilidade de internet

A falta ou lentidão no sinal da internet em Salvador tem causado uma série de reclamações neste domingo, 5, em especial para aqueles que não conseguem ficar desconectados das redes sociais. E apesar das restrições e do desafio de fazer uma postagem, como quem dá um “último suspiro”, os soteropolitanos foram expressar a sua revolta com prestadoras de serviços e até um cabo marítimo que pode ser o pivô da situação, após especulações sobre um rompimento próximo da costa baiana.

Seja qual for o motivo, a verdade é que os internautas deram até conselhos sobre aquilo que não é tão recomendável de ser feito, a exemplo dos tapinhas no roteador ou situações mais extremas, como o arremesso de celulares no chão.

“Se sua net ta lenta hoje, você que nem eu se lascou, rompeu uma fibra marítima em Salvador e é ela que fornece a maioria dos baianos, não bata no roteador ou jogue o celular no chão, a culpa dessa vez não é do vendedor da internet”, disse um dos usuários no Twitter.

Se sua net ta lenta hoje, você que nem eu se lascou, rompeu uma fibra marítima em Salvador e é ela que fornece a maioria dos baianos, não bata no roteador ou jogue o celular no chão, a culpa dessa vez não é do vendedor da internet 🤡 pic.twitter.com/8WWm6kcrcN — alguemdafeira (@alguemdafeira) March 5, 2023

E não faltaram adjetivos do ‘baianês’ para as empresas responsáveis pelo serviço de internet na cidade, com direito a comparação do desempenho do tão mencionado roteador com a velocidade de conexão dos dados móveis, do 3G ao 5G. A exceção foi para aqueles que chegaram ao fim dos dados no celular antes da chance de reclamação.



“Eu não sei se isso é algo de Salvador, mas eu tenho a impressão de que pago Internet em casa atoa, porque meu 3/4/5G é mais veloz que a desgraça da Internet do roteador”, acrescentou um dos revoltosos das redes sociais.

Eu não sei se isso é algo de Salvador, mas eu tenho a impressão de que pago Internet em casa a toa, prq meu 3/4/5G é mais veloz que a desgraça da Internet do roteador. 😡 — Pink_Venom (@Wasabi_Bitchh) March 5, 2023

E em dia de jogos importantes para os amantes do futebol, em domingo marcado pelo clássico entre o Bahia e o Vitória, pela Copa do Nordeste, não faltaram mensagens de desgosto com o dia em que o elo digital que une os torcedores resolveu tirar um ‘descanso’.



“A internet inteira de Salvador caindo no pior dia possível, olha aí”, disse um dos soteropolitanos.