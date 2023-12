Balcão Cidadão com cursos gratuitos é inaugurado em shopping | A TARDE

Foi inaugurado, nesta quarta-feira, 3, o Balcão Cidadão no piso L3, do Shopping Piedade. A iniciativa faz parte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Salvador (NAF/UNIFACS) em parceria com o Shopping.

O espaço tem por objetivo ofertar serviços e cursos de empregabilidade gratuitos para a população destinados a pessoas físicas e jurídicas hipossuficientes. O espaço vai funcionar nas terças e sextas, das 9h às 17h, durante o mês de dezembro.

A ação é integrada por alunos voluntários do NAF, sob a supervisão da coordenação. Este é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, com objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para cidadãos e pequenas empresas.

Serviços Prestados no Balcão Cidadão

- MEI - Abertura, alteração e baixa

- MEI - Situação fiscal e cadastral

-MEI - Emissão de DAS/MEI

- MEI - Parcelamento do MEI

- MEI – Emissão de Nota Fiscal

- Regularização de CPF

- Conta GOV.BR

- CNPJ - Abrir processo digital CNPJ

- CNPJ - Como consultar dados cadastrais e QSA CNPJ

- CNPJ - Consultar situação do pedido na REDESIM

- Certidão negativa PF, PJ e ITR

- Cópia de declaração PF, PJ e ITR. Como e onde obter

- Análise e confecção de contrato de prestação de serviços

- Plano de negócios

Cursos de capacitação

– empregabilidade

- Rotinas administrativas

- Desevolvimento profissional

- Currículo estratégico

- Atendimento ao cliente

- Operador de caixa

- Desenvolvimento de e-mail coportativo

- Entrevista de emprego e postura pessoal

- O que preciso saber sobre as obrigações trabalhistas?