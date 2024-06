Baleias Jubartes são vistas na Baía de Todos-os-santos | A TARDE

Duas baleias jubarte foram vistas, na quinta-feira, 30, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, por um grupo de mergulhadores. A presença das baleias na costa baiana é esperada para o mês de junho, mas nos últimos anos, elas têm se mostrado um pouco mais apressadas.

No ano passado, o primeiro registro de baleias nas águas da cidade foi feito no dia 23 de junho, também na Baía de Todos-os-Santos, na região do bairro do Bonfim, na Cidade Baixa.



Outros pontos do litoral brasileiro, tradicionalmente visitados pela jubarte, também já têm registro esse ano: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia. O primeiro registro informado ao projeto, esse ano, foi no dia 12 de abril, em Ubatuba (SP).

Esse ano, estima-se que a população das jubarte chegue a 30 mil baleias. Um número expressivo e resultado de trabalho de pesquisadores, ambientalistas e comunidades litorâneas na divulgação do conhecimento sobre a espécie e preservação desses animais



