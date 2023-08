Bancos de leite atenderam mais de 12 mil bebês entre 2020 e 2022

Nesta terça-feira, 1º de agosto, é comemorado o Dia Mundial do Aleitamento Materno, a primeira e principal fonte de nutrientes para os recém-nascidos. Porém, enquanto a amamentação é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), há mães que, pelos mais diversos motivos, não podem amamentar. A solução? Os bancos de leite.

Em Salvador, entre 2020 e 2022, os bancos nutriram 12.419 bebês de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e, até maio de 2023, 935 bebês foram beneficiados pela doação de leite materno na capital.

“Doar leite materno é um ato de amor, é pensar no outro e contribuir para que outras mães fiquem felizes”, afirma a contadora Elisa Gusmão, que doa seu leite há cerca de cinco meses para o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba). Mãe de Noah – que tem 9 meses e pesa 15 kg – Elisa foi incentivada pelo marido a doar o leite que produzia em abundância.

“Eu sabia que haviam doadoras, mas só fui pesquisar isso depois que o Noah já estava com alguns meses e me cadastrei. Hoje, eu coleto duas garrafas de 300ml a cada 15 dias e me sinto muito feliz em saber que estou ajudando na alimentação de outros bebês”, conta.

As doações de Elisa são feitas em parceria do Iperba e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), pelo 12º GBM/Salvar, no Programa Bombeiro Amigo do Peito: a mãe doadora recebe o material para a coleta do leite, e todas as orientações para a extração e armazenamento. Depois de coletado, uma equipe do CBM-BA vai buscar a doação, explica a subtenente e coordenadora do projeto, Ana Claudia Souto.

Além do Iperba, a parceria também foi feita com a Climério de Oliveira. “Ainda não fechamos os dados de julho, mas em junho deste ano coletamos 80 litros de leite, o que alimentou cerca de 60 bebês soteropolitanos. Em 2022, o Programa Bombeiro Amigo do Peito coletou 700 litros de leite, o que ajudou na nutrição de 689 bebês em Salvador”, explica a coordenadora.

No entanto, o número de litros coletados tem oscilado nos últimos anos. De acordo com a Sesab, em 2020 foram coletados 3.127,6 litros de leite materno em Salvador, mas esse número diminuiu para 2.037,6 litros em 2021, uma queda de 34%. Em 2022, a quantidade de leite materno doado aumentou 23%, alcançando a marca de 2.515,6. Até maio de 2023, 748,3 litros de leite foram doados na capital baiana.

“Na Climério de Oliveira, o estoque está abaixo do ideal. Quando os estoques estão baixos, precisamos definir prioridades no atendimento, e com o estoque em nível crítico, o risco que corremos é de não poder fornecer nem o mínimo”, disse a neonatologista Alena Jardim.

E essa doação pode ser feita em qualquer quantidade, afirma a coordenadora do Programa Bombeiro Amigo do Peito, subtenente Ana Claudia Souto.

“Quem quiser ajudar de outra forma, aceitamos também as doações de frascos para a armazenagem desse leite. Eles devem ser de vidro e com tampa de plástico”. Os frascos podem ser levados a qualquer unidade do CBM-BA, em Salvador e Lauro de Freitas.

Já as mulheres que quiserem se tornar doadoras de leite, devem ligar para: (71) 3117-7532 ou (71) 98225-5493, Hospital Geral Roberto Santos); (71) 3283-9264, Maternidade Climério de Oliveira; (71) 3103- 9304, Iperba; (71) 3111-9350, Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto e (71) 3116- 2086, Posto de Coleta Maternidade Tsylla Balbino.

Em Feira de Santana, os contatos são (75) 3602-0630, Hospital Estadual da Criança e (75) 3602-7156, Hospital Municipal Inácia Pinto dos Santos. Em Itabuna, basta ligar para (73) 3214-4346, Hospital Manoel Novaes e em Vitória da Conquista para (77) 3420-6237, Hospital Municipal Esaú Matos.