Banda de rock gospel Oficina G3 se apresenta em Salvador nesta sexta

A banda de rock gospel Oficina G3 vai se apresentar em Salvador na próxima sexta-feira, 4, no Espaço Moriah Hall, na Avenida Paralela. O show faz parte de uma turnê comemorativa dos 20 anos do lançamento do álbum “Humanos”.

A banda é formada por Juninho Afram na guitarra, Jean Carlos nos teclados e Duca Tambasco no baixo. Para essa turnê o grupo contará com a participação de PG nos vocais, Walter Lopes e Lufeh na bateria, relembrando a formação de sucesso dos anos 90.

O diretor da produtora da banda, Sérgio Santos, projetou a apresentação do Oficina G3 em Salvador.

“Receber a banda oficina após a pausa aqui na capital baiana será uma honra. Oficina já tem um público cativo, sem dúvida será um momento histórico”, disse.

As entradas estão sendo comercializadas por meio da plataforma Clube do Ingresso, na internet.