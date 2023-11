Bandido rouba mulher no caminho do trabalho; câmera ajuda identificar | A TARDE

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança roubando uma mulher que estava no caminho do trabalho, em Salvador. O registro foi feito na manhã deste sábado, 4, na Rua Carlos Marighella, em Colinas de Pituaçu. Nas imagens é possível ver o homem de camisa vermelha tirando uma faca que estava escondida na bermuda e indo em direção a vítima.

Ele aborda a mulher e pede o celular. Ela abre a mochila e ele mete a mão, levando o aparelho. O criminoso foge. No caminho ele joga o cartão de transporte da vítima no chão. Moradores do bairro se queixam dos constantes assaltos. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

Veja a ação criminosa: