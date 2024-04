Bandidos em motocicleta matam mulher a tiros em Salvador | A TARDE

Na madrugada desta sexta-feira (19), uma mulher identificada como Tauane Gabriele da Silva Santos, de 25 anos, foi vítima de um homicídio a tiros na Rua Vale de Matatu, em Cosme de Farias.

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e providenciou as guias para remoção do corpo e realização da perícia no local.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) ficará encarregada de investigar a autoria e a motivação do crime.