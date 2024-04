Bandido morre após fazer família refém no Subúrbio; veja confronto | A TARDE

Uma família foi feita refém após um criminoso invadir o imóvel onde ela estava na Rua do Fogo Morto, localidade conhecida como Jauá, em Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.



Nas imagens que a reportagem deA TARDEteve acesso é possível ver o suspeito, conhecido como Tony, fazendo uma mulher e duas crianças reféns. Ele está armado com uma pistola. No vídeo ele confirma que invadiu o imóvel: "Estou com refém aqui. Estou com refém".



Ainda segundo os moradores policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (BOPE), das Rondas Especiais (Rondesp) e da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) cercaram o imóvel e tentaram negociar a rendição do homem.



"Ele foi pego de surpresa com essa operação da polícia. Terminou invadindo a casa da moradora e morreu após tentar fugir pelos fundos do imóvel. A polícia cercou o local e ele não quis se entregar", disse um moradores que prefere não ter a identidade revelada.

Além de Tony, outro suspeito também teria morrido na ação das forças de segurança. Por meio de nota a Polícia Militar confirmou as mortes. De acordo com o comando, os policiais apreenderam pistolas, munições, cocaína e crack na ocorrência.

"Durante diligências na região em apoio ao BPatamo, as equipes visualizaram indivíduos armados, que tentaram fazer uma mulher de refém nas proximidades e que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra os pms, que revidaram. Após o confronto, dois suspeitos foram encontrados feridos ao solo e imediatamente socorridos para uma unidade hospitalar, onde não resistiram", diz nota.

"Com eles, foram encontrados duas pistolas calibres 40 e 9mm, 48 munições, 42 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e R$ 966,00. Todo o material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi formalizada", finaliza a nota.

Confronto



Um pouco mais cedo, moradores registraram um intenso tiroteio o Alto de Coutos. A nossa reportagem também teve acesso a um vídeo que mostra o tiroteio. "A gente acredita que os bandidos que fugiram de Mirantes de Periperi e Rio Sena fugiram para bairros próximos e esse confronto deve ser entre esses grupos. O bairro estava tranquilo e após essa onda da violência lá, o bicho pegou aqui", conta o morador.

Alto de Coutos é um bairro vizinho de Mirante de Periperi, bairro que tem sofrido com a violência nas últimas semanas. Após a ocupação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os criminosos deixaram a localidade e migraram para outros bairros e para a mata, onde conseguem se esconder. A Polícia Militar confirmou que as operações irão permanecer ocorrendo em Coutos, Mirantes e Rio Sena.