Bandidos invadem casa e matam jovem na frente da família em Salvador | A TARDE

A morte de um jovem na frente do pai chocou os moradores de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, na região conhecida como 'Lava Pé'. Durante a madrugada desta quarta-feira, 3, traficantes homens armados invadiram a casa da vítima pelo telhado e deflagraram vários tiros. O padrasto e o irmão da vítima estavam dentro da residência onde ocorreu o crime, de acordo com o registro.

Conforme o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais militares da 19ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de um homem caído ao solo, sem sinais vitais, ferido por disparos de arma de fogo.

A vítima foi identifcada pela Políia Civil como Lucas da Silva Evangelista, de 22 anos. O padrasto e o irmão da vítima não foram atingidos pelos disparos efetuados pelos criminosos, que fugiram após a execução. Não há informação sobre a motivação da morte.

A morte foi registrada no DHPP, que expediu as guias para remoção e perícia. Lucas tinha passagem por tráfico de drogas. A 3ª DH/BTS vai apurar o crime.