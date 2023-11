Bandidos são baleados e batem em ônibus após assalto em Salvador | A TARDE

Dois homens, suspeitos de praticar um assalto foram baleados durante perseguição, na tarde desta quarta-feira, 8, no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com populares, a dupla fugia de outros homens, após assalto na região, quando acabou colidindo com a motocicleta em um ônibus do transporte complementar. Um dos ocupantes da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro suspeito recebeu atendimento de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Seu estado de saúde é desconhecido.,

Por causa da situação, o trânsito segue complicado na região. Equipes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) estão no local para monitorar a situação.