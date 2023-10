Banhistas devem evitar praias de Salvador nesta quarta; saiba porque | A TARDE

Os banhistas e pescadores devem evitar o mar da orla de Salvador entre o Rio Vermelho e a Barra durante toda a quarta-feira, 04. A orientação parte da Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento – que anunciou que fará manutenção na estação de condicionamento prévio (ECP) do Lucaia.

De acordo com a empresa, o trabalho está previsto para ser iniciado às 18h da terça-feira, 03, e segue até as 6h da quarta-feira. O objetivo é realizar inspeção em uma tubulação por onde passa o efluente que é bombeado para o emissário submarino do Rio Vermelho e a substituição de equipamentos que estão no final de vida útil.



“Escolhemos o horário noturno para a realização do serviço, porque é quando as pessoas produzem menos esgoto. Também providenciamos a aplicação de remediadores biológicos para a neutralização de odor, ao longo do rio Lucaia, e a instalação de redes de retenção de sólidos na foz, no Largo da Mariquita”, explica Wladmir Vieira, superintendente de esgotamento sanitário.



A Embasa já emitiu ofícios informando sobre a parada estação do Lucaia ao Inema e à Prefeitura de Salvador. O Serviço Social da empresa também deu conhecimento aos pescadores e às comunidades que habitam na faixa de praias entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra sobre o evento.



“A orientação dada pela empresa, a título de prevenção de risco, é que as pessoas evitem frequentar as praias desta faixa por, pelo menos, 24 horas, tempo suficiente para a dissipação do impacto de acordo com resultados obtidos pelo Laboratório Central da Embasa em paradas anteriores”, diz a nota da empresa.



A coleta de amostras de água do mar em pontos da faixa de praias entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra será feita pelos técnicos do Laboratório Central da Embasa, antes e após a parada da ECP do Lucaia, para monitoramento e envio ao Inema.



A estação integra o Sistema de Disposição Oceânica (SDO) do Lucaia e cumpre a função de retirar sólidos grossos, fibras e partículas finas de cerca de 70% do esgoto coletado na capital baiana. Do seu funcionamento depende a destinação adequada de efluente pelo emissário submarino do Rio Vermelho, tubulação subaquática com quase 3 km de extensão que dispersa esgoto condicionado a uma profundidade de 27 metros, sem risco de degradação ambiental da flora e fauna marítimos.