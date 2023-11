Bar em Salvador promete reviver espaço criado por Vinicius de Moraes | A TARDE

As empresárias Renata e Luisa Proserpio, à frente do Casa Di Vina Boutique Hotel, em Salvador, revivem o universo boêmio baiano com o lançamento da nova versão do Bar do Pique, ambiente fundado pelo casal Vinicius de Moraes e Gessy Gesse nos anos 1970 para reunir os amigos, que será reaberto no dia 16 de novembro, em Itapoã.

Para assinar a nova Carta de Drinques do Bar do Pique, as empresárias convidaram o mixologista Laércio Zulu, natural do Recôncavo Baiano e considerado um dos 50 bartenders mais influentes e inovadores do mundo. ‘Licença Poética’, ‘Regra Três’ e ‘Aquele Abraço’ são alguns dos drinques criados por Zulu exclusivamente para o Bar do Pique, usando ingredientes locais e homenageando a história da casa.

Na casa em Itapuã, à época, o casal recebia visitas de figuras ilustres, como o pintor Calasans Neto, o escritor Jorge Amado e outros ícones da cultura brasileira. O contexto histórico rende curiosidades que colaboram com a criação da atmosfera que foram essenciais para o ‘batismo’ do bar. Se ‘Pique’ era sinônimo de animação para a turma de artistas, mas para Gesse o significado era outro.

Na verdade, a ideia surgiu como um pedido de Gesse para ter mais tranquilidade no seu lar, que por sua vez estava sempre muito movimentado e com pessoas bebendo. “Poeta, vamos fazer um barzinho, um lugar pra esse povo todo beber. Cada um paga sua cervejinha ou seu uísque, numa boa. Vinicius topou e assim demos um pouco de paz à casa”, conta Gesse em seu livro "Minha Vida com o Poeta". Então o nome do bar também é uma referência à humorada frase “Se pique de minha casa”.