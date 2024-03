Barbearia em Salvador é alvo de tiros e quatro pessoas ficam feridas | A TARDE

Um ataque a tiros em uma barbearia de Salvador deixou, pelo menos, quatro pessoas feridas. O caso aconteceu no domingo, 17, no bairro de São Caetano.

Segundo a Polícia Civil, ainda não há maiores detalhes sobre a autoria ou motivação para o ato criminoso. A Polícia Militar (PM-BA) informou que o ataque ocorreu em uma localidade conhecida como 'Formiga'.

Dentre as vítimas, três foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro. Já a quarta pessoa ferida foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre os estados de saúde.

Equipes da PM chegaram a realizar rondas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. A autoria e a motivação são investigadas pela Polícia Civil.