Barradão recebe mutirão de Reconhecimento de Paternidade

A Defensoria Pública da Bahia, em parceria com o Estádio Manoel Barradas, o Barradão, levou na terça, 15, e quarta-feira, 16, uma Unidade Móvel de Atendimento (UMA), para realizar serviços da Ação Cidadã Sou Pai Responsável.

O projeto vai proporcionar serviços como reconhecimento de paternidade e acordos de alimentos, visita e guarda. A atuação nos estádios conversa com outro projeto da instituição, como o Defensoria Na Torcida, responsável pela articulação com os clubes para parcerias na divulgação das campanhas e na realização de mutirões.

“É sempre bom vir perto da comunidade, a paixão pelo futebol atrai também a paixão pela paternidade. Além de ofertar os exames gratuitos de DNA para quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento, a gente quer incentivar as pessoas a virem tirar suas dúvidas e receberem orientações jurídicas”, explica a coordenadora da Especializada de Família e Sucessões, Tatiane Ferraz.

Paloma Pereira viu na televisão as informações sobre o mutirão e decidiu que era o momento de preencher a lacuna do nome do pai na certidão de nascimento do seu filho, de 8 anos. “Estive aqui ontem no Barradão no primeiro dia de atendimentos e voltei já trazendo também o suposto pai, que super colaborou e já fizemos o exame”, disse.

O mesmo evento também estará em ação na Fonte Nova, desta vez em parceria com o Bahia. A ação com o Esquadrão de Aço será na próxima semana, nos dias 22 e 23 de agosto, ao lado da loja oficial. Para quem não puder comparecer nas atividades nos clubes, o agendamento para atendimento da DPE/BA pode ser feito através do WhatsApp 71 99722-5927 até o dia 31 de agosto, na capital.