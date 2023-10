Batalha de rap sobre sustentabilidade dará prêmio de R$ 3,9 mil

Salvador vai ser sede de uma batalha de rap temática sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU). Com premiações de R$ 3,9 mil, no total, o evento vai ocorrer em diferentes locais da capital baiana nos dias 30 de setembro e 1º, 7 e 8 de outubro.

O evento tem o objetivo de popularizar na cidade os 17 ODSs, que reúnem centenas de metas para a humanidade alcançar nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, dentre outros elementos que fazem parte do desenvolvimento sustentável.

A Batalha conta com organização da Maré Cheia Produções, com apoio do vereador André Fraga (PV) e patrocínio do Grupo Civil e da Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz Salvador), através do programa Viva Cultura.

“Nós acreditamos que ao fortalecer a cultura do hip-hop, que é popular e tem alcances inimagináveis, é possível tanto dar visibilidade aos grupos existentes como falar sobre meio ambiente. A arte não é apenas uma aliada, mas faz parte dos elementos que compõem uma cidade sustentável, como Salvador precisa ser”, disse o vereador André Fraga, que é idealizador e apoiador da batalha através do programa ODS nas Ruas.

Como vai funcionar

Serão quatro batalhas, sendo duas parciais, realizadas a partir das 15h, no Parque dos Ventos, orla da Boca do Rio, no dia 30 deste mês, e Praça da Revolução, em Periperi, no dia 1º de outubro; uma repescagem, realizada na Praça do Campo Grande no dia 7 de outubro; e a grande final, que vai acontecer no Parque da Cidade, às 14h, no dia 8 de outubro.

Cada batalha parcial terá oito MCs competindo e os três primeiros serão classificados para a final, além de receber prêmios de R$ 150 (1º), R$ 100 (2º) e R$ 50 (3º). De acordo com o regulamento, 30% dos participantes devem morar em bairros localizados nas proximidades de onde ocorrerão as batalhas.

Dos 10 MCs que não passarem para a final, oito poderão disputar a repescagem. A ordem de seleção e premiação serão as mesmas das batalhas parciais. No entanto, apenas os dois primeiros colocados vão se classificar para a final, que vai premiar o vencedor com R$ 1,5 mil. Os segundo e terceiro levam R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

Os participantes deverão estar presentes no local do evento até uma hora antes do início. O não comparecimento ou atraso gera desclassificação e permite a entrada de um participante que esteja na lista de espera. A competição terá o formato 1x1, em estilo freestyle. Os MC’s realizarão as batalhas no sistema de chaves simples. Cada participante fará um total de duas entradas, sendo estas compostas por um ataque e uma defesa com tempo estimado de 45 segundos.