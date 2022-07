Batida entre carros e motocicleta deixa feridos no Dique do Tororó

Uma batida entre uma motocicleta e três carros deixou pelo menos uma pessoa ferida e o trânsito lento, no final da tarde desta sexta-feira, 29, na região do Dique do Tororó, em Salvador.



De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu próximo a um restaurante e a um posto de combustíveis. Por conta do ocorrido, a faixa sentido avenida Bonocô está interditada.

Até o momento, não houve a informação do que poderia ter causado o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer a vítima. Agentes da Transalvador também esteve no local para fazer a remoção dos veículos.